Четырехлетний мальчик угодил под колеса автомобиля в «кармане» на Ленинском

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Красносельском районе Петербурга днем 20 апреля. Мальчик перебегал дорогу и угодил под машину.



В 14:15 у дома 45 по Ленинскому проспекту 45-летняя петербурженка, двигаясь по боковому проезду на автомобиле KIA Sportage, сбила 4-летнего мальчика, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения машины, стало известно «Фонтанке» 21 апреля. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Ребенок был в сопровождении отца.

В результате мальчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Полиция ведет проверку по факту произошедшего. Известно, что женщина-водитель за 2022–2023 годы за нарушения ПДД не привлекалась к административной ответственности ни разу.