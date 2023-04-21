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    Четырехлетний мальчик угодил под колеса автомобиля в «кармане» на Ленинском

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    Маленький ребенок пострадал в ДТП в Красносельском районе Петербурга днем 20 апреля. Мальчик перебегал дорогу и угодил под машину.

    В 14:15 у дома 45 по Ленинскому проспекту 45-летняя петербурженка, двигаясь по боковому проезду на автомобиле KIA Sportage, сбила 4-летнего мальчика, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения машины, стало известно «Фонтанке» 21 апреля. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Ребенок был в сопровождении отца.

    В результате мальчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Полиция ведет проверку по факту произошедшего. Известно, что женщина-водитель за 2022–2023 годы за нарушения ПДД не привлекалась к административной ответственности ни разу.

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