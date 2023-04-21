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    В Белгороде произошел взрыв — Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса. Что известно о ЧП на данный момент?

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    Сообщения о ЧП в Белгороде начали появляться около 22:30 в четверг, 20 апреля. Очевидцы публиковали фотографии и видео произошедшего в социальных сетях. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в 22:47 сообщил о взрыве в городе и появлении гигантской воронки — в Минобороны объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса. Собрали, что известно о происшествии на данный момент.

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    Вечером в четверг, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на одной из центральных улиц города образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. По данным местного издания Bel.ru, воронка появилась на перекрестке улиц Губкина и Ватутина. Перед взрывом жители услышали сильный гул в небе, а после — почувствовали толчки из-под земли.

    Мэр Белгорода Валентин Демидов приехал на место взрыва и подтвердил информацию о появлении воронки. По его данным, повреждения получили несколько квартир и автомобилей, находившихся рядом.

    телеграм-канал «Жесть Белгород»

    Вскоре ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщил, что причиной взрыва стал нештатный сход авиационного боеприпаса при пролете Су-34 над Белгородом.

    «20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — прокомментировали ЧП в ведомстве и добавили, что уже проводится расследование.

    По предварительным данным, пострадали две женщины. Как рассказал Гладков, одна из них госпитализирована с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени. Вторая пострадавшая от госпитализации отказалась, медицинскую помощь ей оказали на месте.

    Как говорится в Telegram-канале главы региона, разрушены четыре квартиры в доме на улице Шаландина. Жильцам предложили временное размещение в гостинице. Власти пообещали провести экспертизу и в случае повреждений несущей стены дома отселить весь подъезд. Также известно о четырех поврежденных автомобилях и поваленных столбах линии электропередачи.

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