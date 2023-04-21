В Белгороде произошел взрыв — Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса. Что известно о ЧП на данный момент?

Сообщения о ЧП в Белгороде начали появляться около 22:30 в четверг, 20 апреля . Очевидцы публиковали фотографии и видео произошедшего в социальных сетях. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в 22:47 сообщил о взрыве в городе и появлении гигантской воронки — в Минобороны объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса. Собрали, что известно о происшествии на данный момент.

Вечером в четверг, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на одной из центральных улиц города образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. По данным местного издания Bel.ru , воронка появилась на перекрестке улиц Губкина и Ватутина. Перед взрывом жители услышали сильный гул в небе, а после — почувствовали толчки из-под земли.

Мэр Белгорода Валентин Демидов приехал на место взрыва и подтвердил информацию о появлении воронки. По его данным, повреждения получили несколько квартир и автомобилей, находившихся рядом.

Вскоре ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщил, что причиной взрыва стал нештатный сход авиационного боеприпаса при пролете Су-34 над Белгородом.

