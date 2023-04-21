В Белгороде произошел взрыв — Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса. Что известно о ЧП на данный момент?

Сообщения о ЧП в Белгороде начали появляться около 22:30 в четверг,
Вечером в четверг, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на одной из центральных улиц города образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. По данным местного издания Bel.ru, воронка появилась на перекрестке улиц Губкина и Ватутина. Перед взрывом жители услышали сильный гул в небе, а после — почувствовали толчки из-под земли.
Мэр Белгорода Валентин Демидов приехал на место взрыва и подтвердил информацию о появлении воронки. По его данным, повреждения получили несколько квартир и автомобилей, находившихся рядом.
телеграм-канал «Жесть Белгород»
Вскоре ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщил, что причиной взрыва стал нештатный сход авиационного боеприпаса при пролете
«20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета
По предварительным данным, пострадали две женщины. Как рассказал Гладков, одна из них госпитализирована с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени. Вторая пострадавшая от госпитализации отказалась, медицинскую помощь ей оказали на месте.
Как говорится в Telegram-канале главы региона, разрушены четыре квартиры в доме на улице Шаландина. Жильцам предложили временное размещение в гостинице. Власти пообещали провести экспертизу и в случае повреждений несущей стены дома отселить весь подъезд. Также известно о четырех поврежденных автомобилях и поваленных столбах линии электропередачи.