Губернатор Гладков рассказал о появившейся огромной воронке в Белгороде после взрыва

В Белгороде произошел взрыв. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Об этом 20 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи. Выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме.
«Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте», — сказано в посте.
По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор обещает сообщить всю дополнительную информацию позже.
Местное издание Bel.ru уточнило, что глубокая воронка появилась на перекрестке улиц Губкина и Ватутина. «Прилет пришелся на перекресток Губкина — Ватутина. Что это — пока неизвестно», — говорится в публикации.