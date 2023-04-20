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    Губернатор Гладков рассказал о появившейся огромной воронке в Белгороде после взрыва

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    15 комментариев

    В Белгороде произошел взрыв. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Об этом 20 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи. Выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме.

    «Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте», — сказано в посте.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор обещает сообщить всю дополнительную информацию позже.

    Местное издание Bel.ru уточнило, что глубокая воронка появилась на перекрестке улиц Губкина и Ватутина. «Прилет пришелся на перекресток Губкина — Ватутина. Что это — пока неизвестно», — говорится в публикации.

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    Комментарии 15

    Гость20 Апр 2023 в 23:15
    Путин.....
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