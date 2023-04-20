В СКР показали место убийства 10-летней девочки из Карачаевска

В СКР по Карачаево-Черкесской Республике показали кадры с места убийства 10-летней девочки в Карачаевске. Там работают следователи и криминалисты. Видеозапись 20 апреля появилась в Telegram-канале ведомства.
СК России по Карачаево-Черкесской Республике
Ранее стало известно, что ребёнка нашли с перерезанным горлом в подъезде одного из жилых домов. За два часа до этого она вышла в магазин и не вернулась.
В социальных сетях распространилось видео, на котором мать четвероклассницы проклинает убийцу. Местные жители считают, что к страшному преступлению причастен 15-летний сосед школьницы.