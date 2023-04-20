    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, ю-з

    768мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd81.62eur89.46
    ТЕМА ДНЯ

    Парад на Дворцовой может пройти без зрителей

    В СКР показали место убийства 10-летней девочки из Карачаевска

    4714
    2 комментария

    В СКР по Карачаево-Черкесской Республике показали кадры с места убийства 10-летней девочки в Карачаевске. Там работают следователи и криминалисты. Видеозапись 20 апреля появилась в Telegram-канале ведомства.

    СК России по Карачаево-Черкесской Республике

    Ранее стало известно, что ребёнка нашли с перерезанным горлом в подъезде одного из жилых домов. За два часа до этого она вышла в магазин и не вернулась.

    В социальных сетях распространилось видео, на котором мать четвероклассницы проклинает убийцу. Местные жители считают, что к страшному преступлению причастен 15-летний сосед школьницы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Карачаево-ЧеркесияУбийствоСКР
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close