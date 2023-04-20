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    Бегуны перекроют движение в трех районах Петербурга. На Стачек почтят память пожарных

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    В выходные 22 и 23 апреля в Петербурге пройдут сразу три спортивных мероприятия с перекрытием движения транспорта. В Кировском и Фрунзенском районах водителей потеснят легкоатлетические пробеги, в Приморском — городской чемпионат по бегу.

    С 11:40 до 13:00 22 апреля в связи с проведением XLVI традиционного легкоатлетического пробега, посвященного памяти погибших при исполнении пожарных, будет перекрыто движение по проспекту Стачек от улицы Ивана Черных до улицы Новостроек, сообщает комитет по транспорту Петербурга. С 11:00 до 15:00 закроют проезд по Кировской площади и улице Швецова вдоль Кировской площади. А с 8:00 до 15:00 на этих же участках запретят парковаться.

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    Из-за перекрытий изменят трассы движения общественного транспорта. Автобусы №№ 2, 66, 72, 73, 111, 244 и 269 и троллейбусы №№ 20, 41 и 48 поедут по укороченным трассам. Движение трамваев №36 и №41 будут приостанавливать.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Для проведения чемпионата Санкт‑Петербурга по бегу на 100 километров 22 апреля с 7:00 до 20:00 перекроют движение на участке Полиграфмашевского проезда со стороны пересечения с улицей Оптиков. На этот же период запретят остановку транспорта на участке Полиграфмашевского проезда от улицы Оптиков до дома 22Б по Оптиков.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Во Фрунзенском районе движение будут ограничивать в оба выходных дня. Там пройдет второй этап легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт‑Петербурга». С 16:30 22 апреля до 16:00 23 апреля перекроют движение в боковом проезде Бухарестской улицы у дома 45 по проспекту Славы, а с 9:00 до 13:00 23 апреля — на Южном шоссе у дома 59 по Южному шоссе, возле АЗС «Роснефть».

    Помимо этого, с 16:30 до 23:59 часов 22 апреля запретят парковаться в боковом проезде Бухарестской улицы у дома 45 по проспекту Славы, а с 0:00 до 13:00 23 апреля — на Южном шоссе у дома 59.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движения
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