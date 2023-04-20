Бегуны перекроют движение в трех районах Петербурга. На Стачек почтят память пожарных

В выходные 22 и 23 апреля в Петербурге пройдут сразу три спортивных мероприятия с перекрытием движения транспорта. В Кировском и Фрунзенском районах водителей потеснят легкоатлетические пробеги, в Приморском — городской чемпионат по бегу.



С 11:40 до 13:00 22 апреля в связи с проведением XLVI традиционного легкоатлетического пробега, посвященного памяти погибших при исполнении пожарных, будет перекрыто движение по проспекту Стачек от улицы Ивана Черных до улицы Новостроек, сообщает комитет по транспорту Петербурга. С 11:00 до 15:00 закроют проезд по Кировской площади и улице Швецова вдоль Кировской площади. А с 8:00 до 15:00 на этих же участках запретят парковаться.