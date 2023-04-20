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    «Я решила ей просто втащить». Конфликт между мамами на Парнасе обрастает новыми подробностями

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    Во время конфликта на Парнасе никто никому не разбивал телефон, заявила еще одна участница спора. Она утверждает, что оппонентка начала переходить на личности первая и спровоцировала потасовку.

    читательница «Фонтанки»

    По словам петербурженки Екатерины, они с подругой подошли с двумя детьми к качели, на которой сидела женщина, и спросили, можно ли занять место. Она ответила, что ждет дочь, которая «вообще бегала на противоположной стороне площадки». «Тут вмешалась моя подруга, говорит: ну вы же взрослая девушка, уступите вы ребенку», — сказала Екатерина и добавила, что затем между ее спутницей и женщиной на качели завязалась перепалка, причем «коровой» обзывалась именно последняя.

    «Подруга ей оплеуху дала, у нее вылетели очки. Ни царапин не было, ни телефон у нее не падал. Потом она переключилась на меня, стала говорить, что я наркоманка, алкоголичка, что нужно забрать у меня детей. Я, соответственно, тоже не выдержала, и, пока она от меня убегала, я ей дала под зад», — говорит Екатерина.

    Она поясняет: подруга применила силу, потому что ей не понравилось, что женщина стала снимать ее на телефон.

    «Я решила ей просто втащить, потому что она не имеет права оскорблять и материть меня при моих же детях. Я считаю, что поступила правильно: агрессор получил по заслугам», — говорит наша собеседница.

    Екатерина также утверждает, что оппонентку уже выгоняли из чата жильцов за скандалы и провокации. Она также поделилась аудиозаписью, на которой слышно, как девушка стучится в дверь, называет себя соседкой снизу и просит собеседника не двигать ночью мебель. Женский голос агрессивно советует ей «валить [нафиг]», обещает вызвать полицию, называет ее «дурой» и «идиоткой». По словам Екатерины, этой записью поделилась одна из жильцов, когда пришла к героине конфликта на детской площадке из-за ночного шума.

    «Фонтанка» показывала видео с места событий. Первая участница конфликта заявила, что женщины стали ее оскорблять, полезли в драку, разбили телефон и поцарапали руку.

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