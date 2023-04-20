«Я решила ей просто втащить». Конфликт между мамами на Парнасе обрастает новыми подробностями

Во время конфликта на Парнасе никто никому не разбивал телефон, заявила еще одна участница спора. Она утверждает, что оппонентка начала переходить на личности первая и спровоцировала потасовку.

По словам петербурженки Екатерины, они с подругой подошли с двумя детьми к качели, на которой сидела женщина, и спросили, можно ли занять место. Она ответила, что ждет дочь, которая «вообще бегала на противоположной стороне площадки». «Тут вмешалась моя подруга, говорит: ну вы же взрослая девушка, уступите вы ребенку», — сказала Екатерина и добавила, что затем между ее спутницей и женщиной на качели завязалась перепалка, причем «коровой» обзывалась именно последняя.

«Подруга ей оплеуху дала, у нее вылетели очки. Ни царапин не было, ни телефон у нее не падал. Потом она переключилась на меня, стала говорить, что я наркоманка, алкоголичка, что нужно забрать у меня детей. Я, соответственно, тоже не выдержала, и, пока она от меня убегала, я ей дала под зад», — говорит Екатерина.

Она поясняет: подруга применила силу, потому что ей не понравилось, что женщина стала снимать ее на телефон.



«Я решила ей просто втащить, потому что она не имеет права оскорблять и материть меня при моих же детях. Я считаю, что поступила правильно: агрессор получил по заслугам», — говорит наша собеседница.

