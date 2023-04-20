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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Chevrolet уронил фонарный столб поперек Приморского шоссе

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    Движение в Курортном районе Петербурга днем 20 апреля затруднило ДТП с фонарным столбом. По словам местных жителей, опорам на этом участке достается часто.

    На Приморском шоссе у Санаторного переулка в поселке Ушково легковой автомобиль Chevrolet врезался в фонарный столб, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». От удара опора сломалась и упала прямо поперек проезжей части, зависнув на проводах.

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    Водителям пришлось съезжать с дороги, чтобы объехать этот «шлагбаум». По данным «Яндекс.Пробок», затруднения в движении там наблюдаются до сих пор.

    В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» отметили, что опора не находится в оперативном управлении учреждения, но их специалистов направили на место, чтобы демонтировать с поврежденного столба светильник.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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