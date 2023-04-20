Chevrolet уронил фонарный столб поперек Приморского шоссе

Движение в Курортном районе Петербурга днем 20 апреля затруднило ДТП с фонарным столбом. По словам местных жителей, опорам на этом участке достается часто.
На Приморском шоссе у Санаторного переулка в поселке Ушково легковой автомобиль Chevrolet врезался в фонарный столб, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». От удара опора сломалась и упала прямо поперек проезжей части, зависнув на проводах.
Водителям пришлось съезжать с дороги, чтобы объехать этот «шлагбаум». По данным «Яндекс.Пробок», затруднения в движении там наблюдаются до сих пор.
В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» отметили, что опора не находится в оперативном управлении учреждения, но их специалистов направили на место, чтобы демонтировать с поврежденного столба светильник.