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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Даже не полпроцента. В прошлом году на 300 обвинительных приговоров приходился всего один оправдательный

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    Число оправдательных приговоров в России за 2022 год составило 0,33 %. Об этом 20 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Верховного суда.

    За прошлый год через скамью подсудимых прошли 614 726 человек. Счастливчиков, которых суд оправдал, всего 2062. Почти четверть оправданных проходили по делам частного обвинения, это нетяжкие преступления, при которых потерпевшие сами обращаются в суд. Еще почти тысяча человек избежали наказания по реабилитирующим основаниям (отсутствие состава преступления), почти 160 тысяч — по нереабилитирующим (истечение срока давности, примирение сторон, амнистия).

    Отдельно приводится статистика по обвиняемым в терроризме, содействии и призывам. По этой статье в России за прошлый год не оправдали никого. Все 736 приговоров были обвинительными. 28 фигурантов отправили на принудительное лечение.

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