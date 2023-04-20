В Петербурге ищут того, кто под видом школьника позвал на встречу президента. И прислал фото с винтовкой

Правоохранительные органы установили непричастность учащегося одной из школ Петроградского района к приглашению, направленному на имя Владимира Путина по электронной почте в его администрацию.



Об этом 20 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе администрации района.



«С ребенком и его мамой была проведена беседа. Непричастность школьника подтверждена. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту», - сообщили в районе.



Там также уточнили, что мальчик учится в кадетском классе и очень положительно характеризуется со стороны учителей.

