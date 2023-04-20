Петербургский школьник позвал президента обсудить победу в СВО. На рандеву пришли сотрудники ФСБ

Подросток из Петроградского района написал письмо на электронную почту администрации президента. В нем он назначал главе государства встречу под угрозой захвата заложников.



В гости к 15-летнему учащемуся средней школы Петроградского района накануне около пяти пришли сотрудники ФСБ, стало известно «Фонтанке» 20 апреля. Их очень интересовали подробности предложения, которое подросток изложил в своем письме в адрес Владимира Путина. Послание получили в администрации президента 17 апреля. В нем школьник, по предварительной информации, выражал ярое желание обсудить с главой государства победу в СВО. И просил того не отказать во встрече, иначе ему якобы придется захватить учеников своей школы в заложники с помощью винтовки Мосина. К письму прилагалось фото молодого человека, на котором можно было узнать указанное оружие.

