Попавший под санкции венгерский банк перенесет свою штаб-квартиру из Будапешта в Россию

Международный инвестиционный банк (МИБ), оказавшийся под санкциями США, перенесет штаб-квартиру из Венгрии в Россию. Об этом 19 апреля сообщается в заявлении финансовой организации.
В нем отмечается, что, после того как попал под санкции США, банк лишился возможности проводить финансовые операции, а в связи с тем, что Венгрия вышла из финансовой организации, она прекратит деятельность своей штаб-квартиры в Будапеште. Банк приступил к ее переносу в Россию. Здесь у него есть офис, который располагается в Москве.
МИБ предлагает правительству Венгрии начать денонсацию соглашения о размещении штаб-квартиры в этом государстве, которое было заключено в феврале 2019 года.
Международный инвестиционный банк был создан в 1970 году с целью содействия экономическому развитию стран-участниц. Он работает на основании межправительственного соглашения об образовании МИБ и устава, зарегистрированных в секретариате ООН. Это не клиентский, а исключительно корпоративный банк, который финансирует инвестиционные проекты в странах-членах. В частности, в 2016–2017 годах он выдавал кредиты Московскому кредитному банку, Государственной транспортной лизинговой компании, Примсоцбанку.
По итогам 2021 года общий объем активов МИБ составил 1,8 млрд евро, а чистая прибыль достигла рекордных 7,9 млн евро. Отчетности за 2022 год на сайте организации не представлено. По данным на конец января 2023 года, доли государств — участников в уставном капитале банка были следующими: основная доля (44,5%) — у России, 25,27% — у Венгрии, 14,46% — у Болгарии, 8,94% — у Румынии. Меньшие по размеру доли — у Кубы, Монголии и Вьетнама.
В марте 2022 года международное агентство Fitch Ratings присвоило банку рейтинг BBB с негативным прогнозом. В апреле 2023 года минфин США внес организацию и ее топ-менеджмент в санкционные списки, в связи с чем Венгрия вышла из его уставного капитала.