Попавший под санкции венгерский банк перенесет свою штаб-квартиру из Будапешта в Россию

Международный инвестиционный банк (МИБ), оказавшийся под санкциями США, перенесет штаб-квартиру из Венгрии в Россию. Об этом 19 апреля сообщается в заявлении финансовой организации. В нем отмечается, что, после того как попал под санкции США, банк лишился возможности проводить финансовые операции, а в связи с тем, что Венгрия вышла из финансовой организации, она прекратит деятельность своей штаб-квартиры в Будапеште. Банк приступил к ее переносу в Россию. Здесь у него есть офис, который располагается в Москве.

МИБ предлагает правительству Венгрии начать денонсацию соглашения о размещении штаб-квартиры в этом государстве, которое было заключено в феврале 2019 года. Международный инвестиционный банк был создан в 1970 году с целью содействия экономическому развитию стран-участниц. Он работает на основании межправительственного соглашения об образовании МИБ и устава, зарегистрированных в секретариате ООН. Это не клиентский, а исключительно корпоративный банк, который финансирует инвестиционные проекты в странах-членах. В частности, в 2016–2017 годах он выдавал кредиты Московскому кредитному банку, Государственной транспортной лизинговой компании, Примсоцбанку.