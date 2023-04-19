Капуста, лук и фрукты. Росстат рассказал, что сильнее всего дорожало за неделю

Инфляция в России за период с 11 по 17 апреля замедлилась до 0,04% после 0,11% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 19 апреля.
Среди продовольственных товаров больше всего, как всегда, подорожали овощи и фрукты: капуста — на 5,7%, лук — на 4,16%, яблоки — на 1,43%, бананы — на 1,4%. Извечные лидеры подорожания, огурцы, за указанную неделю показали более сдержанный рост — 0,68%. Помидоры и вовсе подешевели на 1,5%. Вместе с ними на 1,3% подешевела пшеничная мука.
В категории непродовольственных товаров цены на зубные щетки выросли на 0,6%, на электропылесосы и кроссовки для взрослых — на 0,4%. Продолжают снижаться цены на электронику. Так, смартфоны подешевели на 1%, телевизоры — на 0,7%.
Стоимость услуг за то же время значительно не изменилась. Даже такой волатильный показатель, как цены на авиаперелеты эконом-классом, снизился всего на 0,16%. Неделей ранее он показывал рост на 8,3%.
С начала года цены в России выросли на 1,9%. Годом ранее за тот же период они росли уже на 11,7% за счет резкого удорожания товаров и услуг после введения антироссийских санкций.