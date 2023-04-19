Капуста, лук и фрукты. Росстат рассказал, что сильнее всего дорожало за неделю

Инфляция в России за период с 11 по 17 апреля замедлилась до 0,04% после 0,11% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 19 апреля.



Среди продовольственных товаров больше всего, как всегда, подорожали овощи и фрукты: капуста — на 5,7%, лук — на 4,16%, яблоки — на 1,43%, бананы — на 1,4%. Извечные лидеры подорожания, огурцы, за указанную неделю показали более сдержанный рост — 0,68%. Помидоры и вовсе подешевели на 1,5%. Вместе с ними на 1,3% подешевела пшеничная мука.



В категории непродовольственных товаров цены на зубные щетки выросли на 0,6%, на электропылесосы и кроссовки для взрослых — на 0,4%. Продолжают снижаться цены на электронику. Так, смартфоны подешевели на 1%, телевизоры — на 0,7%.

