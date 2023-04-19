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    Максимальный налоговый вычет на обучение детей вырастет до 110 тысяч рублей

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    Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают максимальный размер налоговых вычетов на образование и лечение.

    Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 19 апреля, максимальный уровень налогового вычета по расходам на обучение ребенка увеличится с 50 до 110 тыс. рублей. С расходов на собственное обучение, лечение (свое и родственников), покупки лекарств можно будет получить до 150 тыс. рублей вместо 120 тысяч, как было ранее.

    Также поправки устанавливают, что предприятия, приобретающие отечественное оборудование, будут платить меньший налог на прибыль, нежели компании, закупающее его по импорту.

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