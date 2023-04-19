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    Ночью перекроют съезд с КАД на Левашовское шоссе в сторону ЗСД

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    На развязке кольцевой автодороги Петербурга, Левашовского шоссе и Западного скоростного диаметра ограничат движение в ночь с 19 на 20 апреля. Для проезда закроют один из съездов.

    В промежуток с 1:00 до 3:00 20 апреля будет закрыт поворот с КАД на Левашовское шоссе в сторону ЗСД и Горского шоссе, сообщает 19 апреля пресс-служба «Магистрали северной столицы». Разворот будет недоступен от 15 минут до часа. В качестве альтернативы можно будет воспользоваться ближайшим разворотом на Горское шоссе c КАД в сторону Приморского шоссе.

    На участке будут ремонтировать опоры освещения. Водителей просят обращать внимание на дорожную ситуацию и выбирать оптимальный вариант маршрута.

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    ПетербургКАДЗСДПерекрытия движения
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