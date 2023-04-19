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    Летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в аэропорт из-за внезапной поломки туалетов

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    Самолет Austrian Airlines, летевший из Вены в Нью-Йорк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за поломки туалетов. Об этом 18 апреля сообщила газета Kromem Zeitung.

    В полете вышли из строя 5 из 8 туалетов. Экипаж принял решение о возвращении в Вену, когда борт пролетал над Амстердамом. В авиакомпании заявили, что починить туалеты уже в Нью-Йорке было бы невозможно.

    Как уточняет The Guardian, из-за возникших технических проблем вода в туалетах не смывалась должным образом.

    Всего на борту находилось около 300 человек. В среднем прямой перелет из Вены в Нью-Йорк занимает более 9 часов.

    Пассажиров перебронировали на другие рейсы.

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