«Это не наш профиль». В Петербурге закрылась ветеринарная клиника при зоопарке

Ветеринарная клиника при Ленинградском зоопарке прекратила свою деятельность. На это обратили внимание читатели «Фонтанки» и подтвердил директор зоопарка Юрий Журавлёв.
«Это теперь не наш профиль. У нас изменился устав, и мы стали не коммерческой организацией, а бюджетной, цель которой — организация досуга населения, а не лечение животных», — объяснил директор. По его словам, животные зоопарка по-прежнему получают необходимую ветеринарную помощь, закупается новейшее оборудование для их лечения. «Закрылась именно та клиника, которая работала для населения. Туда люди носили своих больных питомцев, нашими животными там не занимались», — подчеркнул он.
Журавлёв уверен, что закрытие клиники не повлияет на ситуацию в городе — в Петербурге достаточно клиник, которые прекрасно лечат самых разных животных, и в том числе экзотических.
В марте Ленинградский зоопарк прошел реорганизацию из Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия (ГУП) в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры (ГБУК).
Осенью из учреждения уволили прежнего директора, Ирину Скибу (сейчас она пытается оспорить в суде увольнение), а хозяйственной деятельностью и жизнью животных заинтересовались правоохранительные органы.