    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, с-в

    773мм

    19%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.63eur89.66

    «Это не наш профиль». В Петербурге закрылась ветеринарная клиника при зоопарке

    2759
    5 комментариев

    Ветеринарная клиника при Ленинградском зоопарке прекратила свою деятельность. На это обратили внимание читатели «Фонтанки» и подтвердил директор зоопарка Юрий Журавлёв.

    «Это теперь не наш профиль. У нас изменился устав, и мы стали не коммерческой организацией, а бюджетной, цель которой — организация досуга населения, а не лечение животных», — объяснил директор. По его словам, животные зоопарка по-прежнему получают необходимую ветеринарную помощь, закупается новейшее оборудование для их лечения. «Закрылась именно та клиника, которая работала для населения. Туда люди носили своих больных питомцев, нашими животными там не занимались», — подчеркнул он.

    Журавлёв уверен, что закрытие клиники не повлияет на ситуацию в городе — в Петербурге достаточно клиник, которые прекрасно лечат самых разных животных, и в том числе экзотических.

    В марте Ленинградский зоопарк прошел реорганизацию из Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия (ГУП) в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры (ГБУК).

    Осенью из учреждения уволили прежнего директора, Ирину Скибу (сейчас она пытается оспорить в суде увольнение), а хозяйственной деятельностью и жизнью животных заинтересовались правоохранительные органы.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Ленинградский зоопаркВетклиника
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close