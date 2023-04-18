Бывший замруководителя территориального отдела Роспотребнадзора в Петербурге подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Юго-Западного территориального отдела Петербургского Роспотребнадзора. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
Женщину обвиняют в получении взятки, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.
По версии следствия, подозреваемая 10 февраля 2022 года получила 50 тысяч рублей от бизнесмена на проспекте Юрия Гагарина. За эти деньги в Роспотребнадзоре якобы должны были закрыть глаза на нарушения, выявленные в ходе проверки.