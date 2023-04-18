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    Бивни мамонта нашли в багаже иностранки в аэропорту Пулково. Пассажирка, летевшая в Китай, уверяла, что они молочные

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    «Зеленый» коридор не прошла пассажирка рейса Петербург-Чэнду в Пулково.

    Как сообщает пресс-служба СЗТУ 18 апреля, в её багаже нашли два подозрительных предмета, похожих на кости. Иностранка сообщила, что это молочные бивни мамонта, и она купила их в России по объявлению.

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    «Длина каждого бивня составляет 38 см, а общий вес превышает 1 кг», - сообщили в пресс-службе.

    пресс-служба СЗТУ

    Находку пулковские таможенники отправили на экспертизу. Когда специалисты установят стоимость палеонтологических ценностей, будет понятно, что грозит иностранке - уголовное или административное расследование.

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    ТаможняПулковоБивни мамонта
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