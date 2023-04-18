В Петербурге суд оштрафовал мачо, который отправил новой девушке обнаженные фото старых

Мировой судья Петербурга огласил приговор в отношении мужчины по имени Владимир, признанного виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. Фигурант поплатился за стремление предстать в образе мачо в глазах новой пассии. Подробности 18 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Дело было в конце июля прошлого года. В ночи Владимир, используя мессенджер WhatsApp, отправил девушке шесть фотографий, на которых были изображены две другие барышни без одежды. Таким образом мужчина распространил сведения об их частной жизни, составляющие их личную тайну.
Владимир ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка судебного разбирательства. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Кроме того, Владимир должен возместить потерпевшим моральный вред в размере 50 000 рублей и расходы на представителя в размере 10 000 рублей - каждой.
Также уточняется, что третья девушка, которой были присланы снимки, опубликовала их в рабочем чате и тоже стала фигуранткой. Уголовное дело в настоящее время рассматривается судом.