От «надёжного» до «мусорного». Дерипаска о долларе, реформе ООН и мировом госдолге в 290 трлн

Мировой госдолг превысил 290 трлн долларов, рост процентных ставок неизбежно приведет к разбалансировке всей системы мировых финансов, а все развивающиеся страны рискуют оказаться в «глубочайшей долговой яме», считает бизнесмен Олег Дерипаска. Такое заявление он сделал днем 17 апреля в своем telegram-канале.

Олег Дерипаска ссылается на материал газеты WSJ. По прогнозам издания, мировой госдолг уменьшился после пандемии, однако ожидается, что он снова начнет расти в течение следующих пяти лет. Особенно это коснется США и Китая, которые в ближайшие годы могут увеличить займы из-за растущих расходов на демографическое старение и переход к зеленой энергетике, следует из информации Международного валютного фонда.

Бизнесмен отмечает, что США за прошлый год потратили на обслуживание долга 475 млрд долларов, а в 2025 году, «по прогнозам», страна «будет вынуждена» направить больше средств, чем на оборону в 2022 году, — 767 млрд долларов. Это, по его мнению, знак для всех развивающихся стран, «что они рискуют оказаться в глубочайшей долговой яме, лишенные возможности напечатать средства для погашения или обслуживания долга».

«Безумия с идущей вразнос мировой финансовой системой» можно было бы избежать благодаря действенным механизмам урегулирования споров между странами в рамках международного права — тогда бы триллионы на оружие и войны тратить не пришлось», — рассуждает Дерипаска.