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    На полчаса заехала к знакомой. Очевидица рассказала о прорыве на 8-й Красноармейской

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Прорыв теплосети в Адмиралтейском районе Петербурга доставил дискомфорта автомобилистам. «Мокрым» выдался день и для работников местного магазина по продаже светодиодов. На месте происшествия днём 17 апреля побывал корреспондент «Фонтанки».

    «Я на полчаса приехала к своей знакомой, которая живёт в доме, около которого в арке я поставила свой автомобиль. Выйдя из гостей, я увидела огромное количество дыма. Оказалось, что это кипяток. Машины были по половину колеса (в воде — Прим. ред.). Где моя стояла, там намного больше», — поделилась горожанка.

    По словам женщины, она не знает, как конкретно пострадало транспортное средство — к месту происшествия пока не пускают. Однако петербурженка не ожидает, что увидит его невредимым, и впоследствии намерена обращаться в страховую компанию.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Орудовать тряпками сегодня пришлось и в магазине по оптовой продаже светодиодов. Наш корреспондент подглядел, как один из сотрудников ритмично вычерпывал воду в помещении, привлекшем внимание масштабной скульптурой.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    В Telegram-канале прокуратуры Адмиралтейского района сообщили, что по факту прорыва теплосети у дома 5 на 13-й Красноармейской улице была организована проверка. Действия силовиков и экстренных служб координируют работники ведомства.

    «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в записи.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Накануне фонтан кипятка залил машины и выбил окна в доме на 5-ой Советской.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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    Прорыв трубыПетербург
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