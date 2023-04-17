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    В Петербурге агрессивный пациент отправил водителя скорой в травмпункт

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    Агрессивного жителя Приморского района пришлось усмирять сотрудникам Росгвардии. Он напал на сотрудников скорой, которую сам и вызвал.

    Как сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области 17 апреля, тревожную кнопку нажала бригада 03, которая приехала на проспект Испытателей. Её встретил нетрезвый мужчина, который налетел на водителя скорой. А потом накинулся на него с кулаками.

    Местного жителя скрутил наряд Росгвардии и увез в 35-й отдел полиции. А пострадавшему потребовалась помощь коллег из травмпункта.

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