В Петербурге агрессивный пациент отправил водителя скорой в травмпункт

Агрессивного жителя Приморского района пришлось усмирять сотрудникам Росгвардии. Он напал на сотрудников скорой, которую сам и вызвал.



Как сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области 17 апреля, тревожную кнопку нажала бригада 03, которая приехала на проспект Испытателей. Её встретил нетрезвый мужчина, который налетел на водителя скорой. А потом накинулся на него с кулаками.



Местного жителя скрутил наряд Росгвардии и увез в 35-й отдел полиции. А пострадавшему потребовалась помощь коллег из травмпункта.

