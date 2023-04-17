Можно ли ждать доллар по 115 рублей уже к лету и что делать со сбережениями

Доллар снова соблазняет граждан России своим ростом Фото: Стас Соколов Поделиться Поделиться





После почти годового затишья рубль опять начал дешеветь, достигнув уровня 2021 года. Пока ничего не предвещает повторения прошлогоднего обвала, однако любой человек, у которого есть хоть какие-то накопления, не может не задавать себе вопрос: не стоит ли перевести их в какую-то другую валюту. Ответить на этот вопрос попытался обозреватель НГС Стас Соколов.

Что происходит Курс доллара к рублю пробил отметку 80 рублей. Это, конечно, не 120 с копейками, установившиеся 11 марта прошлого года, но тоже вызывает тревогу. Тем более что простого и понятного решения — скорей купить валюту — не существует. Слишком уж свежо в памяти то, как с этих 120 рублей доллар рухнул до 51 рубля к концу июня. А ведь были люди, которые, поддавшись панике, в марте покупали доллары и по 150, и даже по 200. Даже если вы не входили в их число тогда, оказаться в этой же ловушке на этот раз не хочется никому.



Период стабильного курса продлился сравнительно долго — постепенно снижаться относительно мировых валют рубль начал только в середине января. Эти десять месяцев убедили население, что ситуация более или менее стабильна. Да, конечно, есть трудности, определенные ограничения, но в целом можно успокоиться и по крайней мере не переживать за сбережения.

Сейчас эта уверенность опять поколебалась. Если бы человек, у которого на депозите было 100 тысяч рублей (существенная, но достижимая для человека со средним доходом сумма), купил бы где-нибудь в середине января на эту сумму доллары, то полученная выгода уже превысила бы 10 тысяч рублей. Как говорится, мелочь, а приятно.



Но дело, конечно, не в желании заработать на скачках курса. Делать это при помощи покупки наличной валюты (или валютного депозита в банке) довольно накладно — значительную часть полученной прибыли съест спред (разница между курсами покупки и продажи). Не говоря уже о том, что никакой прибыли может не быть в принципе. А вот понять, стоит ли хотя бы часть накоплений перевести в валюту, чтобы сохранить их от обесценивания, хотелось бы. Почему рубль укрепился раньше Чтобы понять, что происходит сейчас, нужно вспомнить о событиях весны прошлого года. Тогда резкое падение курса рубля было вызвано во многом не случившимися уже реальными макроэкономическими изменениями, а элементарной паникой. Люди (это касается не только физических лиц, но и бизнеса) испугались каких-то резких негативных изменений в экономике и решили привычно прикупить валюты. Спрос начал расти, а с ним пополз вверх и курс, а увидев, что теперь доллар и евро стоят дороже, чем вчера, к обменникам устремились всё новые и новые паникующие.

Однако эта паника продлилась всего две недели. Во-первых, наиболее нервные граждане просто обменяли на доллары всё, что у них было. Потому были введены ограничительные меры на вывоз валюты. И наконец, начали работать фундаментальные факторы: выросли цены на топливо (а значит, и приток валютной выручки в страну), и резко сократился спрос на валюту внутри со стороны импортеров. Компании объявляли об уходе с российского рынка одна за другой, приостанавливали и прекращали поставки. Плюс никакого катастрофического ухудшения общей ситуации не случилось, и даже те, кто накупил валюты, понесли ее обратно.



Что изменилось сейчас Российская экономика впервые начала чувствовать влияние санкций. Страны условного Запада ввели ценовой потолок, выше которого обязались не покупать российскую нефть. А те страны, которые формально к этому соглашению не присоединились (прежде всего Индия и Китай), и так получают нефть со скидкой. Сократились поставки в Европу газа, где спрос на него упал не только из-за политической ситуации, но и просто с наступлением тепла. ЦБ проседание рубля тоже объяснил падением экспортной выручки в начале года.

Повысился спрос на валюту внутри страны. Да, замену европейским и американским товарам удалось найти в Китае, Турции или даже в Иране. Но расчеты с этими новыми поставщиками зачастую идут во всё тех же долларах. Ушедшие с российского рынка компании уже не покупают товары за рубежом, чтобы продать их в России. Однако они активно пытаются продать свои российские активы, чтобы вывести из страны хоть что-то. Это билет в один конец. Те, кому такие сделки удались, не нуждаются в России ни в рублях, ни в евро.

Что будет дальше Курс национальной валюты (если он определяется рыночными методами) зависит не только от соотношения экспорта и импорта, но и от внутренней инфляции. Если государство печатает больше денег, чем производит товаров и услуг, то ценность этих денег неминуемо снижается, даже если с экспортом и импортом ничего не происходит. И основные события, влияющие на курс рубля, будут происходить, судя по всему, внутри страны.

Как можно увидеть из отчета Минфина, доходы бюджета в первом квартале упали почти на 21%. Основная причина — сокращение валютной выручки от продажи нефти (с нефтепродуктами) и газа. Бюджет недополучил за три месяца 1,3 триллиона рублей (по сравнению с тем же периодом 2022 года), то есть падение составило аж 45%. Расходы же, напротив, выросли аж на 34%. Ведение боевых действий такого масштаба — дело весьма дорогостоящее. И расходы на них возвращаются в экономику лишь частично (в виде выплат военнослужащим или дополнительных заказов для предприятий). Выпущенные ракеты и снаряды никакого мультипликативного эффекта на экономику не производят. Всё это уже привело к возникновению дефицита бюджета в размере порядка 3 триллионов рублей. Эту дыру, конечно, можно частично закрыть резервами и сократив расходы на другие нужды. Но основным способом покрытия дефицита может стать эмиссия денег. О целесообразности такой меры в несколько завуалированной форме пишет, например, председатель правления ВТБ (один из крупнейших госбанков России) Андрей Костин.

Эксперты считают, что снижение курса рубля выгодно самому Минфину. В условиях падения валютных доходов лучше, если стоимость валютной выручки в рублях больше. Например, если бы в первые три месяца этого года (когда доллар стоил чуть больше 60 рублей), валютную выручку можно было продавать по курсу 110 рублей за доллар, то даже при текущих ценах на топливо показатели прошлого года по доходам от нефтегазового сектора в рублях удалось бы даже немного превысить. Именно эту планку (в 115 рублей за доллар) указывают и эксперты Альфа-Банка, говоря о том, что при таком курсе можно будет сбалансировать бюджет.

Сказанное не означает, что доллар будет стоить столько уже через неделю или даже месяц. Понижение стоимости национальной валюты ударит по платежеспособности. А розничная торговля демонстрирует существенное снижение выручки и без того. Но наиболее логичным в создавшейся ситуации выглядит пусть и постепенное, но ослабление рубля.