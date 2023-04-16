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    Главный пиарщик «Билайна» уволился и пообещал «обоссать» журналистов

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    2 комментария

    Глава PR-отдела «Билайна» Георгий Лобушкин сообщил, что покинул компанию. Он рассказал о конфликте с журналистами «Коммерсанта» и «стрелке» с одним из них.

    Как написал 16 апреля в запрещенной соцсети Лобушкин, он больше не является представителем компании ПАО «Вымпелком» — «подал заявление на увольнение». И обращаясь к журналистам «Коммерсанта», пообещал брать газеты, открывать свой ноутбук и «обоссывать все ваши и ваших коллег высеры».

    «И вы с вашим коллегой Никитой Королёвым (журналист «Коммерсанта»), который зачем-то мне ещё и стрелку забил, из-за которой мне пришлось подвинуть свои занятия на пианино, будете знать, что я умру с голоду, но обоссу вас и ваше «творчество», — заявил Лобушкин.

    И добавил в конце: «Давайте будем себя уважать. Если мы не будем себя уважать, то никто нас уважать не будет».

    Георгий Лобушкин окончил экономический факультет СПбГУ. После окончания учёбы с 2011 года работал во «ВКонтакте» как глава пресс-службы и директор по стратегическим коммуникациям. Затем переходил в «Ситимобил» и Сбер. В «Билайн» он пришел в 2021 году.

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    Комментарии 2

    Гость16 Апр 2023 в 17:05
    скажи наркотикам - нет!
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