Главный пиарщик «Билайна» уволился и пообещал «обоссать» журналистов

Глава PR-отдела «Билайна» Георгий Лобушкин сообщил, что покинул компанию. Он рассказал о конфликте с журналистами «Коммерсанта» и «стрелке» с одним из них.

Как написал 16 апреля в запрещенной соцсети Лобушкин, он больше не является представителем компании ПАО «Вымпелком» — «подал заявление на увольнение». И обращаясь к журналистам «Коммерсанта», пообещал брать газеты, открывать свой ноутбук и «обоссывать все ваши и ваших коллег высеры».

«И вы с вашим коллегой Никитой Королёвым (журналист «Коммерсанта»), который зачем-то мне ещё и стрелку забил, из-за которой мне пришлось подвинуть свои занятия на пианино, будете знать, что я умру с голоду, но обоссу вас и ваше «творчество», — заявил Лобушкин.