В русском языке о-о-очень много слов со сложными окончаниями — в них легко запутаться. Хотя все эти правила и проходят в школе, их забывают примерно через пару лет после выпуска и не всегда потом говорят правильно. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в вашей грамотности, попробуйте прямо сейчас разобраться, как же надо говорить и писать.
Чулков или чулок? Непростой тест на сложные окончания в словах
Умеете выразиться правильно или придется обращаться к словарю?
16 апреля 2023, 19:40
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Пора снова браться за учебник по русскому языку.
Что-то из школьной программы по русскому вы еще помните, но правила полезно будет перечитать.
Признавайтесь, вы учитель?