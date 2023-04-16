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    Чулков или чулок? Непростой тест на сложные окончания в словах

    Умеете выразиться правильно или придется обращаться к словарю?

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    6 комментариев
    Кроме чулков (или чулок?) есть еще и вечный спор о том, сколько пар носков (или носок)
    Кроме чулков (или чулок?) есть еще и вечный спор о том, сколько пар носков (или носок)Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    В русском языке о-о-очень много слов со сложными окончаниями — в них легко запутаться. Хотя все эти правила и проходят в школе, их забывают примерно через пару лет после выпуска и не всегда потом говорят правильно. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в вашей грамотности, попробуйте прямо сейчас разобраться, как же надо говорить и писать.

    Вы пришли на рынок за овощами. Вам пять килограмм помидоров или помидор?

    Кстати: килограммов или килограмм?

    А если вам нужны макароны?

    В гардеробе есть пять пар джинс или джинсов?

    Мама сегодня купила чулки. Три пары чулков или чулок?

    А если вам нужно купить носки? Попросите пробить вам две пары носок или носков?

    На плацу стоит рота солдат или солдатов?

    А сможете правильно образовать множественное число слова дно?

    На улице табор цыганей или цыган? А может, цыганов? Помогите, мы запутались!

    Как будет звучать слово бигуди в родительном падеже множественного числа? «У нас нет...» Чего?

    А как правильно: директоры или директора?

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    Чулков или чулок? Непростой тест на сложные окончания в словах

    Пора снова браться за учебник по русскому языку.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Чулков или чулок? Непростой тест на сложные окончания в словах

    Что-то из школьной программы по русскому вы еще помните, но правила полезно будет перечитать.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Чулков или чулок? Непростой тест на сложные окончания в словах

    Признавайтесь, вы учитель?

    Поделитесь результатом

    Кроме чулков (или чулок?) есть еще и вечный спор о том, сколько пар носков (или носок)
    Кроме чулков (или чулок?) есть еще и вечный спор о том, сколько пар носков (или носок)Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    Комментарии 6

    Гость16 Апр 2023 в 20:14
    Табор цыганей :)
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