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    Петербуржцы разъезжаются на выходные по 8-балльным пробкам. КАД застряла в заторе на 10 км

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    Вечер 14 апреля петербургские водители встречают по-летнему — в плотных пятничных пробках. Загруженность городских дорог ближе к 18 часам доросла до 8 баллов, что на 1 балл больше обычного для этого времени.

    Одна из самых больших пробок собралась на севере кольцевой автодороги. По данным «Яндекс.Пробок», затор длиной более 10 километров растянулся на внутреннем кольце от проспекта Энгельса до Пискаревского проспекта. В нем можно потерять почти три часа — обычно этот участок можно проехать за 22 минуты. Затор почти втрое больше уже традиционной пробки перед вантовым мостом.

    В центре плотные пробки скопились на Садовой улице, Литейном и Каменноостровском проспектах, улицах в районе площади Восстания и площади Александра Невского. Плотно на Свердловской, Арсенальной, Пироговской и Выборгской набережных. Напомним, что с 15 апреля на Выборгской и Ушаковской набережных начинается ремонт с ограничением движения.

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