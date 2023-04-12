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    Ремонт дороги добавит пробок на Выборгской и Ушаковской набережных и улице Маршала Казакова

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    Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
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    С приходом весны в Петербурге все больше начинают ремонтировать дороги. С 15 апреля дорожные работы добавят ограничений в Приморском, Выборгском и Красносельском районах города.

    На улице Маршала Казакова ограничения продлятся меньше недели: до 19 апреля водителей потеснят на участке на пересечении с улицей Котина, сообщает 12 апреля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. А вот Выборгскую и Ушаковскую набережные сузят на месяц. На первой движение ограничат на участке от Малого Сампсониевского проспекта до набережной Черной речки, на второй — от набережной Черной речки до улицы Академика Крылова, включая Головинский мост.

    Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
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    Там отремонтируют покрытие проезжей части и тротуаров, заменят поребрики, нанесут разметку и восстановят нарушенное благоустройство.

    Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
    Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

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