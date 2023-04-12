Ремонт дороги добавит пробок на Выборгской и Ушаковской набережных и улице Маршала Казакова

С приходом весны в Петербурге все больше начинают ремонтировать дороги. С 15 апреля дорожные работы добавят ограничений в Приморском, Выборгском и Красносельском районах города.

На улице Маршала Казакова ограничения продлятся меньше недели: до 19 апреля водителей потеснят на участке на пересечении с улицей Котина, сообщает 12 апреля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. А вот Выборгскую и Ушаковскую набережные сузят на месяц. На первой движение ограничат на участке от Малого Сампсониевского проспекта до набережной Черной речки, на второй — от набережной Черной речки до улицы Академика Крылова, включая Головинский мост.