В БКЗ отменили концерт Киркорова в Пасху. Совпадение (не)случайно

Концерт Филиппа Киркорова, который должен был пройти 16 апреля в БКЗ «Октябрьский», перенесен на 21 апреля. На сайте концертного зала сообщается о «технических причинах».



«У нас не отмена, а перенос на 21 апреля. Все купленные билеты на концерт 16 апреля будут действовать. Перенос связан с техническими проблемами. Какие-то проблемы у БКЗ. Связано ли это с Пасхой? Все может быть, но я не верю в такие совпадения. Мы из-за этого никак не переживаем», - заявил «Фонтанке» директор Киркорова.

В пресс-службе БКЗ «Октябрьский» заявили «Фонтанке», что проблемы возникли с декорациями.