В БКЗ отменили концерт Киркорова в Пасху. Совпадение (не)случайно

Концерт Филиппа Киркорова, который должен был пройти 16 апреля в БКЗ «Октябрьский», перенесен на 21 апреля. На сайте концертного зала сообщается о «технических причинах».
«У нас не отмена, а перенос на 21 апреля. Все купленные билеты на концерт 16 апреля будут действовать. Перенос связан с техническими проблемами. Какие-то проблемы у БКЗ. Связано ли это с Пасхой? Все может быть, но я не верю в такие совпадения. Мы из-за этого никак не переживаем», - заявил «Фонтанке» директор Киркорова.
В пресс-службе БКЗ «Октябрьский» заявили «Фонтанке», что проблемы возникли с декорациями.
«Они у Киркорова настолько масштабные, что возникли проблемы с монтажом. В итоге по согласованию с артистом было решено перенести концерт 16 апреля на 21 апреля», - заявили в БКЗ.
Там добавили, что выступления певца 17, 18, 19 и 20 апреля пройдут в намеченные сроки.
Между тем собеседники «Фонтанки», близкие к концертной сфере, все-таки настаивают, что связь возникших «технических причин» и Пасхи существует. Руководству БКЗ якобы напомнили, что у Филиппа Киркорова с прошлого года тянется конфликт с православными активистами, и посоветовали не портить святой праздник, говорят они.
В мае 2022-го артист во время концерта в честь своего 55-летия в одном из номеров под песню «Мария Магдалина» забрался на поваленный христианский крест исполнил несколько танцевальных движений. Православные активисты увидели в этом оскорбление чувств верующих. Сам Киркоров после их жалоб извинился. Певец заявил, что песня была посвящена матери, умершей в его день рождения. В номер он не вкладывал "кощунственного умысла", потому что сам он человек верующий, и ему важны религиозные святыни. Однако некоторые православные не приняли извинений. С тех пор они пытаются сорвать его выступления по всей стране. В последний раз они пытались отменить концерт Киркорова 5 апреля в Новосибирске, но у них ничего не получилось, и артист выступил при полных трибунах новосибирской «Локомотив Арены».