В Пулково для российских авиакомпаний внедрили мобильные кассы на стойках регистрации

Мобильные онлайн-кассы российских авиакомпаний появились в Пулково. Пассажиры смогут оплатить багаж и дополнительные услуги прямо на стойках регистрации. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».
Благодаря интеграции с системами бронирования авиакомпаний, пассажиры смогут быстро приобрести нужную услугу и сэкономить время.
Проект запущен на базе российского программного обеспечения совместно с компаниями «Сирена» и ТКП. Более половины российских авиаперевозчиков уже подключились к сервису.