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    В Пулково для российских авиакомпаний внедрили мобильные кассы на стойках регистрации

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    Мобильные онлайн-кассы российских авиакомпаний появились в Пулково. Пассажиры смогут оплатить багаж и дополнительные услуги прямо на стойках регистрации. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

    Благодаря интеграции с системами бронирования авиакомпаний, пассажиры смогут быстро приобрести нужную услугу и сэкономить время.

    Проект запущен на базе российского программного обеспечения совместно с компаниями «Сирена» и ТКП. Более половины российских авиаперевозчиков уже подключились к сервису.

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