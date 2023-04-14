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    В Красноярском крае сотрудникам ДПС попался нетрезвый водитель, который вез гроб с покойником в багажнике

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    Нетрезвый водитель попался сотрудникам ДПС в Красноярском крае. В багажнике его «Лады» полицейские нашли еще одного пассажира, причем в гробу. Подробности сообщает в телеграм-канале пресс-служба региональной ГИБДД 14 апреля.

    Водителя на «четверке» остановили для проверки в поселке Абан. Состояние 31-летнего мужчины навело полицейских на подозрения, что он нетрезвый. Освидетельствование их подтвердило, мужчина «надул» 0,33 мг/литр. Водитель не стал отпираться, признавшись, что выпивал накануне вечером.

    Пресс-служба ГИБДД Красноярского края

    На этом сюрпризы не закончились. В багажнике инспекторы ДПС заметили гроб, в котором был усопший. Выяснилось, что мужчина работает в ритуальном агентстве и перевозил тело в морг.

    В отношении молодого человека составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ — за «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Водитель остался доволен работой сотрудников полиции и записал видеообращение, призывая не садиться за руль нетрезвыми.

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