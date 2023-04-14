В Красноярском крае сотрудникам ДПС попался нетрезвый водитель, который вез гроб с покойником в багажнике

Нетрезвый водитель попался сотрудникам ДПС в Красноярском крае. В багажнике его «Лады» полицейские нашли еще одного пассажира, причем в гробу. Подробности сообщает в телеграм-канале пресс-служба региональной ГИБДД 14 апреля.



Водителя на «четверке» остановили для проверки в поселке Абан. Состояние 31-летнего мужчины навело полицейских на подозрения, что он нетрезвый. Освидетельствование их подтвердило, мужчина «надул» 0,33 мг/литр. Водитель не стал отпираться, признавшись, что выпивал накануне вечером.

