В Подмосковье мужчина забрался в церковь, выпил две бутылки кагора и остался на ночь

Помощь полицейских потребовалась храму в подмосковном селе Пересветово. В дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу сообщили, что в церковь пробрался незваный гость. Визитера быстро обнаружили. Выяснилось, что он успел не только разжиться деньгами, но и основательно «причаститься».



Как сообщает 14 апреля «МВД Медиа», 30-летнего жителя Забайкальского края нашли прячущимся за алтарем. По предварительной информации, подозреваемый разбил стекло, пробрался внутрь храма, где похитил деньги из церковной лавки и свечного ящика. Тут его внимание привлек кагор. Выпив две бутылки вина, он решил остаться на ночь.

