    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, вос

    772мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.68eur90

    В Подмосковье мужчина забрался в церковь, выпил две бутылки кагора и остался на ночь

    1180
    10 комментариев

    Помощь полицейских потребовалась храму в подмосковном селе Пересветово. В дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу сообщили, что в церковь пробрался незваный гость. Визитера быстро обнаружили. Выяснилось, что он успел не только разжиться деньгами, но и основательно «причаститься».

    Как сообщает 14 апреля «МВД Медиа», 30-летнего жителя Забайкальского края нашли прячущимся за алтарем. По предварительной информации, подозреваемый разбил стекло, пробрался внутрь храма, где похитил деньги из церковной лавки и свечного ящика. Тут его внимание привлек кагор. Выпив две бутылки вина, он решил остаться на ночь.

    Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемого отправили под стражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close