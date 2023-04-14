В Петербурге хотят открыть генконсульство Белоруссии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой обсудили открытие Генерального консульства Белоруссии в городе. Об этом
Сейчас российская сторона подбирает варианты для размещения генконсульства.
«Мы полностью поддерживаем расширение дипломатического представительства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге и готовы оказать поддержку в данном вопросе», — сказал Беглов.
Также посол Крутой рассказал, что товарооборот между Белоруссией и Петербургом перешагнул планку в