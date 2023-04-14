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    В Петербурге хотят открыть генконсульство Белоруссии

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    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой обсудили открытие Генерального консульства Белоруссии в городе. Об этом 13 апреля сообщил Смольный.

    Сейчас российская сторона подбирает варианты для размещения генконсульства.

    «Мы полностью поддерживаем расширение дипломатического представительства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге и готовы оказать поддержку в данном вопросе», — сказал Беглов.

    Также посол Крутой рассказал, что товарооборот между Белоруссией и Петербургом перешагнул планку в 2 млрд долларов по итогам 2022 года.

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    БелоруссияСанкт-ПетербургАлександр БегловДмитрий Крутой
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