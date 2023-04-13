    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-в

    769мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.68eur90

    Товарооборот между Белоруссией и Петербургом в 2022 году превысил $2 млрд

    Товарооборот Белоруссии и Петербурга в 2022 году превысил $2 млрд

    559
    4 комментария

    Товарооборот между Белоруссий и Петербургом по итогам 2022 года впервые перешагнул планку в $2 млрд. Об этом 13 апреля говорится на сайте белорусского посольства в РФ.

    «Это красноречивое подтверждение тому, что даже беспрецедентно активное санкционное давление Запада не может помешать развитию тесного союза между Беларусью и Россией», — заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. В четверг он встретился с губернатором города Александром Бегловым.

    Одним из важных вопросов было участие белорусских производителей в транспортной реформе Петербурга. По словам главы дипмиссии, предприятия страны готовы своевременно выполнять действующие контракты и нацелены на освоение выпуска доработанных или совсем новых образцов пассажирской техника. А именно — автобусов особо большой вместимости, образцов техники третьего поколения, электробусов и перронных электробусов.

    В ходе встречи стороны также подтвердили заинтересованность в расширении линейки коммунальной техники, поставляемой в Северную столицу производителями из Белоруссии.

    Встреча с Дмитрия Крутого с Александром Бегловым состоялась в Петербурге 13 апреля в преддверии визита губернатора в Минск.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БелоруссияСанкт-Петербург
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close