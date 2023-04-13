Товарооборот между Белоруссией и Петербургом в 2022 году превысил $2 млрд

Товарооборот между Белоруссий и Петербургом по итогам 2022 года впервые перешагнул планку в $2 млрд. Об этом 13 апреля говорится на сайте белорусского посольства в РФ.



«Это красноречивое подтверждение тому, что даже беспрецедентно активное санкционное давление Запада не может помешать развитию тесного союза между Беларусью и Россией», — заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. В четверг он встретился с губернатором города Александром Бегловым.

Одним из важных вопросов было участие белорусских производителей в транспортной реформе Петербурга. По словам главы дипмиссии, предприятия страны готовы своевременно выполнять действующие контракты и нацелены на освоение выпуска доработанных или совсем новых образцов пассажирской техника. А именно — автобусов особо большой вместимости, образцов техники третьего поколения, электробусов и перронных электробусов.