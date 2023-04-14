СМИ сообщили о задержании россиянки на Бали из-за обнаженных фото у древнего и священного дерева

На Бали иммиграционная служба задержала российскую туристку по имени Луиза за сделанные на фоне священного эвкалипта в Табанане обнаженные снимки. Об этом 13 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на местный портал Detik.
Представитель иммиграционной полиции Икал Рифаи кратко подтвердил задержание. «Да, подтверждаю», — сказал он прессе и отказался разглашать подробности инцидента.
В индонезийских СМИ появились кадры обнаженной россиянки, сделанных на фоне дерева Каю Путих. Его называют одним из самых древних деревьев на Бали— эвкалипту около 700 лет.
Некоторые издания рассказали о депортации россиянки, но в разговоре с «Фонтанкой» Луиза такие утверждения опровергла.
«Меня не арестовали и не депортировали. Фотографии были сделаны 3 года назад <...> В данный момент раздувается история насчёт русских по национальному признаку. Я к сожалению попала под эту историю», — рассказала она.
Эта не первая ситуация, вызвавшая резонанс в индонезийском обществе. В конце марта стало известно о москвиче Юрии, который снял штаны на почитаемой местными горе и сфотографировался. Вскоре его депортировали.
Власти Бали заявляли о намерении отменить упрощённый визовый режим для туристов из России и Украины из-за плохого поведения и возможного участия в преступлениях.