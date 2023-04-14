СМИ сообщили о задержании россиянки на Бали из-за обнаженных фото у древнего и священного дерева

На Бали иммиграционная служба задержала российскую туристку по имени Луиза за сделанные на фоне священного эвкалипта в Табанане обнаженные снимки. Об этом 13 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на местный портал Detik.

Представитель иммиграционной полиции Икал Рифаи кратко подтвердил задержание. «Да, подтверждаю», — сказал он прессе и отказался разглашать подробности инцидента.

В индонезийских СМИ появились кадры обнаженной россиянки, сделанных на фоне дерева Каю Путих. Его называют одним из самых древних деревьев на Бали— эвкалипту около 700 лет.