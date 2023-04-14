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    СМИ сообщили о задержании россиянки на Бали из-за обнаженных фото у древнего и священного дерева

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    На Бали иммиграционная служба задержала российскую туристку по имени Луиза за сделанные на фоне священного эвкалипта в Табанане обнаженные снимки. Об этом 13 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на местный портал Detik.

    Представитель иммиграционной полиции Икал Рифаи кратко подтвердил задержание. «Да, подтверждаю», — сказал он прессе и отказался разглашать подробности инцидента.

    В индонезийских СМИ появились кадры обнаженной россиянки, сделанных на фоне дерева Каю Путих. Его называют одним из самых древних деревьев на Бали— эвкалипту около 700 лет.

    Некоторые издания рассказали о депортации россиянки, но в разговоре с «Фонтанкой» Луиза такие утверждения опровергла.

    «Меня не арестовали и не депортировали. Фотографии были сделаны 3 года назад <...> В данный момент раздувается история насчёт русских по национальному признаку. Я к сожалению попала под эту историю», — рассказала она.

    Эта не первая ситуация, вызвавшая резонанс в индонезийском обществе. В конце марта стало известно о москвиче Юрии, который снял штаны на почитаемой местными горе и сфотографировался. Вскоре его депортировали.

    Власти Бали заявляли о намерении отменить упрощённый визовый режим для туристов из России и Украины из-за плохого поведения и возможного участия в преступлениях.

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