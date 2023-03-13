Власти Бали планируют отменить упрощённый визовый режим для россиян и украинцев

Власти Бали намерены отменить упрощённый визовый режим для туристов из России и Украины из-за плохого поведения и возможного участия в преступлениях, заявил губернатор острова Ваян Костер. Об этом 13 марта пишет The Jakarta Post.



Костер уже направил соответствующее письмо в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека. Он предложил перестать выдавать россиянам и украинцам визы по прибытии.

По словам Костера, он получал жалобы на россиян и украинцев, которые, пользуясь туристическими визами, пытаются найти работу на Бали.