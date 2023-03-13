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    Власти Бали планируют отменить упрощённый визовый режим для россиян и украинцев

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    Власти Бали намерены отменить упрощённый визовый режим для туристов из России и Украины из-за плохого поведения и возможного участия в преступлениях, заявил губернатор острова Ваян Костер. Об этом 13 марта пишет The Jakarta Post.

    Костер уже направил соответствующее письмо в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека. Он предложил перестать выдавать россиянам и украинцам визы по прибытии.

    По словам Костера, он получал жалобы на россиян и украинцев, которые, пользуясь туристическими визами, пытаются найти работу на Бали.

    Ранее «Фонтанка» писала, что власти Бали намерены прописать для туристов правила поведения и ношения одежды. Председатель Совета по туризму Бали Ида Агунг Парта Адняна отметил, что гости острова должны уважать культурные обычаи балийцев и не делать того, что им запрещено, — заниматься бизнесом и искать работу.

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