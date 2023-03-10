Власти Бали намерены прописать для туристов правила поведения и ношения одежды

Совет по туризму Бали собирается запустить кампанию, направленную на развитие у туристов уважения к местным культурным обычаям. Об этом сообщил 9 марта Travel Weekly.



Индонезия, частью которой является Бали, — консервативная страна, находящаяся под влиянием ислама. Однако многие туристы из Австралии и западных стран ведут на острове «расточительный образ жизни» с вечеринками и алкоголем и носят одежду, которая может считаться неподобающей. В рамках кампании планируется установить 10 больших рекламных щитов с инструкциями по правильному поведению на английском и других иностранных языках. Они будут размещены в популярных курортах, таких как Кута, Убуд, Семиньяк, Легиан, Чангу, Санур, Нуса-Дуа и Улувату, рассказал председатель Совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта Адняна.

