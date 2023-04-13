На полях под Петербургом появилась красота

Лебедей вокруг нас всё больше. Вернувшиеся из дальних стран кликуны отдыхают на полях под Петербургом — во Всеволожском районе. Об этом 13 апреля сообщает биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

«Стая, скорее всего, летит через наш регион транзитом, к основным местам гнездования — в тундру и лесотундру. Лишь несколько десятков пар лебедей-кликунов продолжают свой род у нас, на лесных озерах Ленинградской области», — пишет Павел Глазков.

