    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-в

    769мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.68eur90

    На полях под Петербургом появилась красота

    1503
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Лебедей вокруг нас всё больше. Вернувшиеся из дальних стран кликуны отдыхают на полях под Петербургом — во Всеволожском районе. Об этом 13 апреля сообщает биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

    «Стая, скорее всего, летит через наш регион транзитом, к основным местам гнездования — в тундру и лесотундру. Лишь несколько десятков пар лебедей-кликунов продолжают свой род у нас, на лесных озерах Ленинградской области», — пишет Павел Глазков.

    Лебеди-кликуны занесены в Красную книгу нашего региона. Их можно безошибочно можно определить издалека, по характерным крикам: они постоянно переговариваются, курлыкают, за что и получили своё имя.

    Вчера «Фонтанка» показывала других лебедей — шипунов. Они остановились на заливе около комплекса защитных сооружений.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛебедиЛебеди-кликуныПтицыЖивотныеПрирода
    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость13 Апр 2023 в 23:44
    Красивые !
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close