Посмотрите на весеннее оживление на дамбе. На КЗС Петербурга вернулись птицы

В Петербурге, наконец, установилась солнечная и теплая погода, и воды Финского залива быстро прогреваются. Вместе с весной в город прилетели и птицы, вернувшиеся с зимовки в свой дом на Комплексе защитных сооружений.

«Дамбы Д-2, Д-6 и Д-7 заметно оживились благодаря прилету новых сотен пернатых. На оттаявшие участки мелководья вблизи дамбы Д-6 вернулись водоплавающие: утки, чайки и лебеди-шипуны. Совсем скоро на дамбах появятся занесенные в Красную книгу ЛО полярные крачки», — рассказали 12 апреля в пресс-службе Дирекции КЗС.