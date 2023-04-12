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    Посмотрите на весеннее оживление на дамбе. На КЗС Петербурга вернулись птицы

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    Фото: Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга
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    В Петербурге, наконец, установилась солнечная и теплая погода, и воды Финского залива быстро прогреваются. Вместе с весной в город прилетели и птицы, вернувшиеся с зимовки в свой дом на Комплексе защитных сооружений.

    «Дамбы Д-2, Д-6 и Д-7 заметно оживились благодаря прилету новых сотен пернатых. На оттаявшие участки мелководья вблизи дамбы Д-6 вернулись водоплавающие: утки, чайки и лебеди-шипуны. Совсем скоро на дамбах появятся занесенные в Красную книгу ЛО полярные крачки», — рассказали 12 апреля в пресс-службе Дирекции КЗС.

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    С каждым годом колонии различных видов перелетных птиц, прилетающие на петербургскую дамбу, становятся все больше, отмечают в Дирекции. В сезон размножения птиц в местах их гнездования на КЗС приостанавливают механизированные работы, чтобы пернатые жители могли в безопасности выводить потомство. Работы с участием тяжелой техники, выкашивание, а также пешие обходы и осмотры переносят на более поздний срок.

    Фото: Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга

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