    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-в

    767мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.09eur89.76

    Шалость в день рождения девочки-подростка в Зеленогорске закончилась вызовом скорой и больницей

    8173
    обсудить

    Падением с лестницы закончилось веселье в честь дня рождения ребенка в Курортном районе Петербурга.

    Скорую в частный дом в Зеленогорске вызвали накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 апреля. В детскую больницу № 2 в срочном порядке увезли девочку, которая отмечала свой 13-й день рождения. С травмами головы и туловища её поместили в реанимацию.

    По предварительной информации, девочка хотела съехать по перилам лестницы со второго этажа, но не удержалась и упала вниз. Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПодростокДень рожденияПадениеБольница
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close