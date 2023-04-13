Шалость в день рождения девочки-подростка в Зеленогорске закончилась вызовом скорой и больницей

Падением с лестницы закончилось веселье в честь дня рождения ребенка в Курортном районе Петербурга.



Скорую в частный дом в Зеленогорске вызвали накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 апреля. В детскую больницу № 2 в срочном порядке увезли девочку, которая отмечала свой 13-й день рождения. С травмами головы и туловища её поместили в реанимацию.



По предварительной информации, девочка хотела съехать по перилам лестницы со второго этажа, но не удержалась и упала вниз. Проводится проверка.