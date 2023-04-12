Полиция задержала поджигателя «Мерседеса» в Сестрорецке. К чужому имуществу он неровно дышит давно

Само происшествие случилось в начале одиннадцатого часа вечера 10 апреля у дома 20 по улице Володарского. Как рассказал полиции очевидец, к принадлежащему местной фирме Mercedes-Benz Vito 108 CDI подошел неизвестный, постоял рядом и ушел, а у машины после этого загорелось колесо . В 22:50 полицейские по «горячим следам» задержали у дома 8 по улице Борисова в Сестрорецке 34-летнего местного жителя, стало известно «Фонтанке» 12 апреля.

Уголовное дело о попытке поджога (по ст. 30, ч. 3, ст. 167, ч. 2, УК РФ) стало для задержанного «подарком» на день рождения. Самого его отпустили под обязательство о явке. Быть не в ладах с законом ему не впервой, ранее он уже проходил по делу об умышленном повреждении чужого имущества, но оно было прекращено по примирению сторон. Есть на его счету парочка дел о кражах (одно тоже было прекращено в связи с примирением) и судимость за тяжкие телесные.