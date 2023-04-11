«Мерседес» коммерческой фирмы загорелся в Сестрорецке после того, как рядом постоял неизвестный

Полиция Петербурга расследует попытку поджога «Мерседеса» в Курортном районе. Спалить машину полностью у злоумышленника не вышло.



В 22:06 10 апреля в полицию поступило сообщение о попытке поджога автомобиля в Сестрорецке, стало известно «Фонтанке» 11 апреля. Очевидец рассказал, что неизвестный человек подошел к белому Mercedes, припаркованному у дома 20 по улице Володарского, постоял возле него некоторое время, а после его ухода у машины загорелось левое переднее колесо.

Прибывшие на место полицейские обнаружили Mercedes-Benz Vito 108 CDI с оплавленным левым передним колесом. Микроавтобус 2002 года выпуска принадлежит компьютерной фирме. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о попытке поджога (по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).