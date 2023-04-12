Сергей Миронов заявил, что не пользуется VPN, потому что Twitter не заблокирован

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов утверждает, что не пользуется VPN. О блокировке соцсетей он не слышал, заявил он корреспонденту «Фонтанки».



«У меня нет VPN. И в «Твиттере» нет VPN. Нет, он не заблокирован. Я нормально в «Твиттере» сижу», — сообщил Миронов во время визита в Петербург в ответ на вопрос, как ему удаётся пользоваться запрещенной соцсетью.

Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. Ранее Сергей Миронов в интервью «Фонтанке» утверждал, что пользуется соцсетью, чтобы там была представлена не только «вражеская» позиция, но и патриотическая.