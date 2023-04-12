Главный синоптик Петербурга предупредил о скором похолодании

В Санкт-Петербурге в среду, 12 апреля, воздух прогреется до 15–16 градусов. Уже в четверг в городе прилично похолодает — на 8 градусов. Об этом главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале.
Прошедшие сутки стали самыми благоприятными для выноса Ладожского льда в Неву. «Ледяная пробка у Шлиссельбурга начала ломаться, и за ночь лёд с Ладоги дошёл до Санкт-Петербурга», — написал синоптик.
Во вторник, 11 апреля, температура воздуха в Петербурге повысилась до
«Сегодня такой же теплый день с максимальной температурой +15…+16 градусов, ну а завтра похолодает, и сразу прилично — градусов на 8», — закончил свой пост Колесов.
О приближении к Петербургу холодного атмосферного фронта с севера ранее сообщили и другие синоптики.