Главный синоптик Петербурга предупредил о скором похолодании

В Санкт-Петербурге в среду, 12 апреля, воздух прогреется до 15–16 градусов. Уже в четверг в городе прилично похолодает — на 8 градусов. Об этом главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале.

Прошедшие сутки стали самыми благоприятными для выноса Ладожского льда в Неву. «Ледяная пробка у Шлиссельбурга начала ломаться, и за ночь лёд с Ладоги дошёл до Санкт-Петербурга», — написал синоптик.