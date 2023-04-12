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    Главный синоптик Петербурга предупредил о скором похолодании

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    В Санкт-Петербурге в среду, 12 апреля, воздух прогреется до 15–16 градусов. Уже в четверг в городе прилично похолодает — на 8 градусов. Об этом главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале.

    Прошедшие сутки стали самыми благоприятными для выноса Ладожского льда в Неву. «Ледяная пробка у Шлиссельбурга начала ломаться, и за ночь лёд с Ладоги дошёл до Санкт-Петербурга», — написал синоптик.

    Во вторник, 11 апреля, температура воздуха в Петербурге повысилась до 16,4 градуса. Такого не наблюдалось в городе за весь прошлый век. Рекордной температуры для 11 апреля всё же не произошло — в 1886 году максимальная температура повышалась до 18,9 градуса.

    «Сегодня такой же теплый день с максимальной температурой +15…+16 градусов, ну а завтра похолодает, и сразу прилично — градусов на 8», — закончил свой пост Колесов.

    О приближении к Петербургу холодного атмосферного фронта с севера ранее сообщили и другие синоптики.

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