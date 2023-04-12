В Петербурге пока тепло и солнечно, но уже в четверг погода испортится

Холодный атмосферный фронт приближается к Петербургу с севера, однако 12 апреля в городе будет еще тепло, хотя местами пройдут кратковременные дожди.



В Петербурге в среду погода будет облачная с прояснениями, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Понижение температуры будет небольшим, а основная масса холодного воздуха придёт к берегам Невы в ночные часы.



Температура воздуха +14…+16 градусов, по области +13…+18 градусов. В четверг уже будет ветрено и температура днем не поднимется выше +7…+9 градусов.

