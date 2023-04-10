    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    769мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.4eur90.29

    Губернатор Калужской области вступился за хирурга, которого обвиняют в дискредитации ВС РФ

    3052
    22 комментария

    Правоохранительные органы должны принять справедливое решение по делу против фронтового хирурга Юрия Евича — его обвиняют в дискредитации ВС РФ. Об этом 9 апреля написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.


    «В соцсетях распространяется информация о том, что в Козельский районный суд, по месту прописки ответчика, поступило административное дело против известного фронтового хирурга, ветерана освобождения Донбасса и СВО, Юрия Евича. Якобы он критиковал обеспечение спецоперации», — говорится в публикации главы региона.

    Как пишет РБК, административное дело против Евича было заведено после его лекции на Сахалине для сотрудников Росгвардии. Ему вменяют часть 1 статьи 20.3.3 КоАП.

    «Власти порой критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы. Важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию», — считает губернатор.

    Шапша выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся и примут справедливое решение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дискредитация ВС РФЮрий ЕвичВладислав Шапша
    ЛАЙК2
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close