Губернатор Калужской области вступился за хирурга, которого обвиняют в дискредитации ВС РФ

Правоохранительные органы должны принять справедливое решение по делу против фронтового хирурга Юрия Евича — его обвиняют в дискредитации ВС РФ. Об этом 9 апреля написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.





«В соцсетях распространяется информация о том, что в Козельский районный суд, по месту прописки ответчика, поступило административное дело против известного фронтового хирурга, ветерана освобождения Донбасса и СВО, Юрия Евича. Якобы он критиковал обеспечение спецоперации», — говорится в публикации главы региона.