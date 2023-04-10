Губернатор Калужской области вступился за хирурга, которого обвиняют в дискредитации ВС РФ

Правоохранительные органы должны принять справедливое решение по делу против фронтового хирурга Юрия Евича — его обвиняют в дискредитации ВС РФ. Об этом 9 апреля написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«В соцсетях распространяется информация о том, что в Козельский районный суд, по месту прописки ответчика, поступило административное дело против известного фронтового хирурга, ветерана освобождения Донбасса и СВО, Юрия Евича. Якобы он критиковал обеспечение спецоперации», — говорится в публикации главы региона.
Как пишет РБК, административное дело против Евича было заведено после его лекции на Сахалине для сотрудников Росгвардии. Ему вменяют часть 1 статьи 20.3.3 КоАП.
«Власти порой критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы. Важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию», — считает губернатор.
Шапша выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся и примут справедливое решение.