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    Такого еще не бывало. За один день в Педиатрический университет поступило порядка 8 детей-самокатчиков

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    Петербургский педиатрический университет в полной мере ощутил на себе начало сезона самокатов и приход тепла. Только за воскресенье в вуз по скорой доставили 11 детей, из них порядка 80% — самокатчики.

    «Они увиливают от машин, совершают необдуманные маневры, объезжают прохожих, сталкиваясь с ними. Взрослых увозят во взрослые травмпункты, а к нам везут детей с переломами кистей, голеней, лодыжек, коленных суставов, с тяжелыми ушибами», — рассказали в пресс-службе университета.

    Стоит иметь в виду, что это только один стационар, на самом деле пострадавших от самокатов гораздо больше. Специалисты вуза говорят о том, что такого наплыва травмированных самокатчиков еще не было, вероятно, это связано с распространением кикшеринга. Врачи просят родителей объяснять детям правила дорожного движения и поведения как на дорогах, так и на тротуарах.

    «Хочется, чтобы тепло приносило в семьи радость, а не проблемы и горе», — подвели итоги в пресс-службе Педиатрического университета.

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