Детские площадки в Петербурге обозначили табличками «Опасная зона»

Теплоэнергетики установили предупреждающие таблички на детских и спортивных площадках, размещенных в охранных зонах теплосетей. Соседство мест для детских игр с кипятком в трубах сохраняется в пяти районах Петербурга.
Первой желтую табличку «Опасная зона» получила детская площадка у дома 60 по Новоалександровской улице в Приморском районе, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУП «ТЭК СПб». Ее закрепили на игровом оборудовании. На табличке указано, что объект находится в границах охранных зон тепловых сетей, и телефоны, по которым можно сообщить о вытекании. Такими же сейчас оборудуют площадки и по остальным семи адресам:
- улица Богайчука, 26 (Колпинский район),
- Заневский проспект, 32, корпус 3 (Красногвардейский район),
- улица Коллонтай, 31, корпус 2 (Невский район),
- улица Бабушкина, 49 (Невский район),
- улица Пархоменко, 47 (Выборгский район),
- улица Гаврилина, 3, корпус 2 (Выборгский район),
- Дибуновская улица, 37, литера А (Приморский район).
«По всем адресам теплоэнергетики ГУП «ТЭК СПб» неоднократно выносили предписания с требованием о немедленном освобождении охранных зон теплосетей, однако реакции собственников не последовало», — отметили в пресс-службе. Все объекты остаются на контроле предприятия.
В 2022 году теплоэнергетики добились выноса из опасной зоны игрового оборудования с 8 детских площадок, располагавшихся вблизи трубопроводов с горячей водой. По трем адресам собственники перенесли сооружения сами, не дожидаясь решения суда, еще по пяти игровые городки переселили по итогам исполнительных производств.