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    Детские площадки в Петербурге обозначили табличками «Опасная зона»

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    Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»
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    Теплоэнергетики установили предупреждающие таблички на детских и спортивных площадках, размещенных в охранных зонах теплосетей. Соседство мест для детских игр с кипятком в трубах сохраняется в пяти районах Петербурга.

    Первой желтую табличку «Опасная зона» получила детская площадка у дома 60 по Новоалександровской улице в Приморском районе, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУП «ТЭК СПб». Ее закрепили на игровом оборудовании. На табличке указано, что объект находится в границах охранных зон тепловых сетей, и телефоны, по которым можно сообщить о вытекании. Такими же сейчас оборудуют площадки и по остальным семи адресам:

    • улица Богайчука, 26 (Колпинский район),
    • Заневский проспект, 32, корпус 3 (Красногвардейский район),
    • улица Коллонтай, 31, корпус 2 (Невский район),
    • улица Бабушкина, 49 (Невский район),
    • улица Пархоменко, 47 (Выборгский район),
    • улица Гаврилина, 3, корпус 2 (Выборгский район),
    • Дибуновская улица, 37, литера А (Приморский район).
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    «По всем адресам теплоэнергетики ГУП «ТЭК СПб» неоднократно выносили предписания с требованием о немедленном освобождении охранных зон теплосетей, однако реакции собственников не последовало», — отметили в пресс-службе. Все объекты остаются на контроле предприятия.

    В 2022 году теплоэнергетики добились выноса из опасной зоны игрового оборудования с 8 детских площадок, располагавшихся вблизи трубопроводов с горячей водой. По трем адресам собственники перенесли сооружения сами, не дожидаясь решения суда, еще по пяти игровые городки переселили по итогам исполнительных производств.

    Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

    Охранными зонами теплосетей считаются земельные участки шириной не менее трех метров в каждую сторону от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. По закону, в пределах охранных зон теплосетей запрещено устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, стоянки и т.д., загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые материалы, а также препятствовать доступу к сетям работников предприятий, в ведении которых они находятся. Теплоноситель в трубах находится под высоким давлением при температуре до 100 и более градусов, и соблюдение охранных требований необходимо, чтобы исключить угрозу жизни и здоровью людей.

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    ПетербургТеплосетиДетские площадки
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