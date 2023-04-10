Детские площадки в Петербурге обозначили табличками «Опасная зона»

Теплоэнергетики установили предупреждающие таблички на детских и спортивных площадках, размещенных в охранных зонах теплосетей. Соседство мест для детских игр с кипятком в трубах сохраняется в пяти районах Петербурга.

Первой желтую табличку «Опасная зона» получила детская площадка у дома 60 по Новоалександровской улице в Приморском районе, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУП «ТЭК СПб». Ее закрепили на игровом оборудовании. На табличке указано, что объект находится в границах охранных зон тепловых сетей, и телефоны, по которым можно сообщить о вытекании. Такими же сейчас оборудуют площадки и по остальным семи адресам: