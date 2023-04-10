Это не птица. Странное облако появилось в Петербурге у солнечного столба

Облако необычной формы заметили воскресным вечером не только в центре Петербурга, но и в других районах. Вот так оно выглядело во Фрунзенском и Московском районах — фотографии прислали читатели «Фонтанки». Также на них виден луч света, идущий вверх из-за горизонта, — световой (в данном случае солнечный) столб.
«Нам показалось, что облако напоминает лебедя. Интернет подсказывает: «Лебедь — символ возрождения, чистоты, целомудрия, гордого одиночества, благородства, мудрости, пророческих способностей, поэзии и мужества, совершенства». В общем, красота», — пишет Елена.
«Фонтанка» вечером 9 апреля показывала удивительное облако, которое запечатлела супервидовая камера проекта «ОтЛичный Петербуг».