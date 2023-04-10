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    Это не птица. Странное облако появилось в Петербурге у солнечного столба

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    15 комментариев

    Облако необычной формы заметили воскресным вечером не только в центре Петербурга, но и в других районах. Вот так оно выглядело во Фрунзенском и Московском районах — фотографии прислали читатели «Фонтанки». Также на них виден луч света, идущий вверх из-за горизонта, — световой (в данном случае солнечный) столб.

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    «Нам показалось, что облако напоминает лебедя. Интернет подсказывает: «Лебедь — символ возрождения, чистоты, целомудрия, гордого одиночества, благородства, мудрости, пророческих способностей, поэзии и мужества, совершенства». В общем, красота», — пишет Елена.

    «Фонтанка» вечером 9 апреля показывала удивительное облако, которое запечатлела супервидовая камера проекта «ОтЛичный Петербуг».

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    ЛАЙК14
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 15

    Гость10 Апр 2023 в 10:58
    Новость
    дня
    +0−0
    Гость10 Апр 2023 в 10:38
    Облако и облако...
    +0−0
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