Камера запечатлела странное облако в закатном небе Петербурга

В ясном закатном небе города на Неве вечером 9 апреля проплыло облако необычной формы, ее запечатлела супервидовая камера проекта «ОтЛичный Петербуг».
Ясная и солнечная погода ждет петербуржцев всю неделю из-за влияния антициклона «Ольденбургия». 13 и 14 апреля днем воздух по прогнозу прогреется до 15–17 градусов тепла.
Сейчас в городе, по данным УГМС «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Виды Петербурга в режиме реального времени можно посмотреть в трансляциях супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».