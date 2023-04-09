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    Камера запечатлела странное облако в закатном небе Петербурга

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    В ясном закатном небе города на Неве вечером 9 апреля проплыло облако необычной формы, ее запечатлела супервидовая камера проекта «ОтЛичный Петербуг».

    Ясная и солнечная погода ждет петербуржцев всю неделю из-за влияния антициклона «Ольденбургия». 13 и 14 апреля днем воздух по прогнозу прогреется до 15–17 градусов тепла.

    Фото: кадр из онлайн-трансляции супервидовых веб-камер
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    Сейчас в городе, по данным УГМС «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», +9,2 градуса тепла.

    Фото: кадр из онлайн-трансляции супервидовых веб-камер
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    Виды Петербурга в режиме реального времени можно посмотреть в трансляциях супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

    Фото: кадр из онлайн-трансляции супервидовых веб-камер
    Фото: кадр из онлайн-трансляции супервидовых веб-камер

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