«Ъ»: в Москве отменили розыск и арест участника СВО, обвиняемого в выводе денег за границу

Московский суд отменил розыск и заочный арест обвиняемого по уголовному делу о выводе за границу более 24 миллионов долларов Александра Дагуцы, который, находясь под подпиской о невыезде, заключил контракт и отправился служить в зону боевых действий на Украине. Об этом 9 апреля сообщает «КоммерсантЪ».

Как утверждает издание, Александру Дагуце было предъявлено обвинение по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов — либо организованной группой, либо в особо крупном размере). Следствие считает, что мужчина являлся участником преступной группы, лидеры которой, как следует из обвинения, получили контроль над столичной фирмой «Темпо» и делегировали управление юрлицом Дагуце и Василе Альковой, которая трудилась там бухгалтером.

Полиция полагает, что Дагуца и Алькова перевели на счет зарегистрированной в Турции фирмы 24 миллиона долларов как оплату за партию стройматериалов, но получили товар только на 263 тысячи долларов, а остальное вывели. Суд назначил Дагуце меру пресечения в виде подписки о невыезде, и в один момент мужчина пропал, передав судье Лефортовского суда записку с просьбой приостановить процесс из-за участия обвиняемого в боевых действиях на Украине и обещанием явиться. Однако сторона обвинения сочла, что заявление само по себе не является подтверждением изложенного в нем — и добилась судебного решения о заочном аресте и объявлении мужчины в розыск.

Затем адвокат обвиняемого подал в суд жалобу на незаконный арест. После того, как столичный военкомат и ЧВК «Вагнер» отказали не имевшему опыта службы в армии мужчине, он по совету неназванной коммерческой структуры обратился в военкомат Новороссийска и заключил контракт там, став рядовым — водителем-гранатометчиком II разряда самоходно-артиллерийской батареи дислоцированного там же 108-го гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка. За время службы Дагуца получил от начальника штаба полка справку о планах продлить контракт с Дагуцой, а также медаль Минобороны «Генерал армии Маргелов» за участие в получении ВС РФ контроля над рядом населенных пунктов. Мосгорсуд согласился с адвокатом обвиняемого, что причина отсутствия уважительная, и отменил решения нижестоящей инстанции о заочном аресте и розыске.